Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу, 13 сентября, снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,23% – до 2793,48 пункта.

РТС снизился на 0,01% – до 1360,95 пункта, передает ТАСС.