США напомнили Турции о санкциях за С-400

Белый дом рассматривает все варианты санкций против Турции в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщил помощник главы Госдепа по военно-политическим делам Кларк Купер.

Купер отказался давать прогнозы по поводу сроков принятия решений, заявив, что те «базируются на условиях, а не на календаре». Он сказал, что «рассматриваются все варианты» ответных действий, Турцию «еще не миновало введение санкций», передает ТАСС.

Помощник госсекретаря подтвердил, что Вашингтон собирается исключить Анкару из программы производства истребителя F-35. «Устранять» Турцию из программы планируется с «хирургической точностью».

«Турция – вне программы, все это знают», – сказал он.

Ситуацию, сложившуюся из-за приобретения Турцией С-400, он назвал «частью сложного вызова, деликатного баланса». США не собираются устраивать «промывку военных связей».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.

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