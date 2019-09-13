Пентагон собрался отправить 150 военных в Сирию

США собираются отправить 150 военных на северо-восток Сирии, где они должны будут вести патрулирование совместно с турецкими силами, сообщают СМИ.

Новое развертывание войск планируется предпринять для нормализации отношений с Анкарой, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

New York Times считает, что такой шаг по крайней мере временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа, который распорядился начать вывод американских войск, передает ТАСС.

Чиновники США не стали комментировать информацию о решении направить дополнительный контингент в Сирию.

Сообщается, что утверждение нового развертывания войск зависит от результатов первого патрулирования.

Сейчас в Сирии находится почти 1 тыс. военных США.

Турция заявляла, что совместное патрулирование является недостаточным. Если США и Турция не смогут прийти к соглашению по зоне безопасности, то Анкара предпримет самостоятельные шаги, заявили турецкие власти.

Напомним, США заявляли о начале вывода войск из Сирии в январе, однако так и не выполнили задуманное.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД