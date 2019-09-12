Трамп заявил о сдерживании Болтоном его «более жестких» идей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его идеи в отношении Венесуэлы и Кубы были гораздо более жесткими, чем взгляды экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были гораздо более жесткими, чем взгляды Джона Болтона. Он меня сдерживал!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что «категорически не согласен» со многими предложениями Болтона, и отправил его в отставку.

Также американский президент заявил, что Болтон «совершал крупные ошибки». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп уволил советника по нацбезопасности.

Чарли Каппермен стал и.о. советника президента США по нацбезопасности, до этого он был заместителем Болтона.