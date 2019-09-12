Бастрыкин посмертно наградил мальчика, пытавшегося спасти дедушку из огня

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил шестилетнего мальчика, который пытался спасти дедушку при пожаре в Карелии.

Мальчик пошел в баню с дедушкой, но мужчина потерял сознание во время розжига печи, ребенок попытался вытащить его из помещения, и огонь охватил его, сообщается на сайте ведомства.

Дедушка погиб, а мальчик попал в больницу с ожогами 90% всего тела. Спасти его не удалось.

«Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» шестилетнего Святослава Юшкова из республики Карелия, который получил 90% ожогов тела, пытаясь спасти родного дедушку при пожаре», – отметило ведомство.

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава, и поблагодарил врачей, которые приняли исчерпывающие меры для его спасения.

«Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая родного человека. Этот поступок маленького мальчика, который не бросил своего дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки», – подчеркнул СК.