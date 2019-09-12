Силуанов не исключил финансирование «Арктик СПГ-2» из ФНБ

Россия может профинансировать проект «Арктик СПГ-2» из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«По «Арктик СПГ-2» вопрос обсуждается. Мы имеем опыт вложения средств ФНБ в «Ямал СПГ». «Арктик СПГ-2» – продолжение его. Мне кажется, что там и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства, чтобы «подстимулировать» такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать. Возможно, через ФНБ», – заявил министр, передает РИА «Новости».

«Арктик СПГ-2» – проект производства сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка». Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение в ЯНАО. В ходе его реализации планируется возвести три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая (19,8 млн тонн СПГ в год).

Япония заявляла, что объем инвестиций страны в проект составляет 5 млрд долларов.