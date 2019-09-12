Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, пса которого сбил автомобиль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска, ударившего по машине, наехавшей на его собаку.

«Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тыс. рублей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство отметило, что юноша нанес несколько ударов по автомобилю, совершившему наезд на его питомца.

«При этом владелец автомобиля, не принимая во внимание морально-психологическое состояние подростка и обстоятельства, побудившие несовершеннолетнего допустить такие действия, заявил о значительном повреждении его имущества в правоохранительные органы. По данному факту в полиции в отношении подростка было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества», – отмечает СК.

Сам подросток сообщил местным СМИ, что был в гараже, услышал визг и увидел, как внедорожник наехал на его пса, после чего в отчаянии нанес удар по капоту, передает РИА «Новости».

Напомним, за подростка заступилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, обратившись в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело.

Мировой судья Ленинского района Томска удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул на дополнительное расследование дело подростка.