Дело ударившего машину за сбитую собаку подростка вернули в прокуратуру

Мировой судья Ленинского района Томска удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул на дополнительное расследование дело подростка, который несколько раз ударил машину, сбившую насмерть его собаку.

«Поступившее ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору удовлетворить», – сказал судья.

Ходатайство прокуратуры поддержала сторона защиты, передает ТАСС.

В пресс-службе СУ СК по Томской области сообщили, следственные органы обратились в прокуратуру региона, чтобы забрать дело у томской полиции «в связи с общественным резонансом».

По версии следствия, в июне подросток несколько раз ударил по кузову внедорожника Nissan из-за того, что водитель сбил его собаку. Сумма ущерба владельцу машины составила 14 тыс. рублей.

Сотрудники УМВД по Ленинскому району Томска возбудили в отношении подростка уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба», по которой ему грозит штраф и до двух лет лишения свободы.

За подростка заступилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, обратившись в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело.