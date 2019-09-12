Легойда сменил Волкова на посту пресс-секретаря патриарха

Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, на его место назначен глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщили в РПЦ.

«Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года», – передает ТАСС сообщение Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Вторым распоряжением на должность пресс-секретаря назначен Легойда.