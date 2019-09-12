Александра Розенбаума выписали из больницы

Народный артист России, певец Александр Розенбаум выписан из больницы после перенесенной операции. Исполнитель прибыл на концерт памяти Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском дворце.

«Александр Яковлевич был вчера в Кремлевском дворце, его выписали. У него все хорошо», – рассказала ТАСС продюсер музыканта Белла Купсина. Плановую операцию Розенбауму сделали 2 сентября.

Ранее сообщалось о госпитализации Розенбаума. Сам артист заверил, что это не отразится на его графике гастролей.