Стало известно о госпитализации Розенбаума

Российского музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена.

По информации «Московского комсомольца», в воскресенье вечером артисту стало плохо. К нему приехала скорая помощь. Врачи предположили, что у артиста произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Однако после консультации невролог опроверг предположение. Инсульт у артиста не диагностирован. Изначально Розенбаума госпитализировали с дорсопатией позвоночника.

В начале декабря певец Александр Розенбаум оказал помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете, направлявшемся из Москвы в Симферополь.