Стало известно о состоянии Розенбаума

Народный артист России Александр Розенбаум подтвердил, что находится в больнице, заверив, что «все будет замечательно».

Розенбаум сообщил, что находится в больнице «под присмотром хороших докторов». Он добавил, что «все будет замечательно», пишет «Комсомольская правда».

Певец выразил надежду, что его состояние не отразится на графике концертов, которые начнутся во второй половине сентября.

Накануне стало известно, что Александра Розенбаума госпитализировали. Его продюсер Белла Купсина сообщала ТАСС, что артист перенес плановую операцию.