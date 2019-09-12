Киев пообещал продолжить отменять договоры с Россией

Украинский МИД заявил, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась», – сообщило ведомство на запрос украинских СМИ, передает ТАСС.

МИД отметил, что длительность пересмотра договоров связана с необходимостью соблюдения всех норм, предусмотренных соглашениями для их прекращения и формированием госорганов после президентских и парламентских выборов.

Ранее СМИ сообщили, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, этот вопрос комментировали в Кремле.