Песков отреагировал на приостановку Киевом расторжения двусторонних отношений

Пока преждевременно говорить об эффекте приостановки Киевом процесса расторжения двусторонних отношений с Россией, однако российская сторона видит в этом повод для сдержанного оптимизма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае МИДом заявление сделано. Я думаю, пока преждевременно говорить, говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь же речь идет о том, что ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, предстоит очень сложная и кропотливая работа по нормализации российско-украинских отношений, однако «повод для весьма сдержанного оптимизма есть».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД сообщила, что Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который шел при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко.

Напомним, Договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать с начала апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала о следующем шаге президента Украины Владимира Зеленского для нормализации отношений с Россией.