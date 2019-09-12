ЦИК назвал число участков с отмененными результатами выборов

Результаты голосования на выборах 8 сентября отменены на 10 избирательных участках в шести субъектах Российской Федерации, заявил член ЦИК Александр Клюкин.

«Полностью отменены итоги голосования на 10 избирательных участках в шести субъектах», – передает РИА «Новости» слова Клюкина на заседании рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Он предположил также, что это не финальная цифра.

«Я думаю, еще будут такие решения», – сказал Клюкин.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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