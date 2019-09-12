Умер исполнитель роли Иисуса в бродвейском мюзикле

Звезда мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда» американский актер Джефф Фенхольт скончался в возрасте 68 лет, сообщили СМИ.

Как пишет издание Deadline, о смерти актера сообщил его сын Тристан Фенхольт. Причина смерти артиста не называется, но известно в последнее время он сильно болел, передает RT.

Наибольшую известность Фенхольту принесла главная роль в бродвейском мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда». Позднее он делал карьеру баптистского проповедника, но этому помешала его причастность к хэви-метал-группе Black Sabbath.