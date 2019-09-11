Россиянин сбежал из Германии из-за притеснения его сына мигрантами

Россиянин вернулся на родину после трех лет жизни в Германии из-за издевательств над его сыном со стороны мигрантов в немецких школах.

Программист Николай Эрней уехал в Германию в 2016 году, получив там гражданство как поздний переселенец – его мама и бабушка были немками. Однако вскоре его маленького сына стали травить дети беженцев, пишет «Московский комсомолец».

«В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы», – рассказал Эрней.

По его мнению, такое поведение детей связано с тем, что в Германии «наказание несоразмерно преступлению», и у беженцев возникает ощущение безнаказанности, а жаловаться на них боятся из-за возможных обвинений в дискриминации приезжих.

Сын Эрнея был единственным русским немцем в классе. Однажды он рассказал отцу, что его считают «злым», так как, рассказывая ученикам о Второй мировой войне, педагог заявила, что «плохие русские» убили много «добрых немцев».

Позже мальчик сказал, что больше не хочет посещать занятия, тогда Эрней решил перевести его в школу при российском посольстве, однако из-за этого его могли оштрафовать за «прогулы». В итоге мужчина вернулся на родину и отправил сына в новом учебном году в российскую школу.

«Служба Югендамт (социальная служба по делам молодежи – прим. ред.) запрещает родителям увозить немецких детей в другую страну под угрозой лишения родительских прав. <...> Я осознаю, чем лично мне это грозит: арестом счетов, невозможностью въехать в ЕС без опасения, что меня могут задержать по прилете», – рассказал Николай, подавший на ФРГ иск от имени сына.

Ранее сообщалось, что доля населения ФРГ с миграционными корнями составила 25,5%.