Названа доля жителей Германии с миграционными корнями

Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в 2018 году доля населения ФРГ с миграционными корнями составила 25,5%. Число жителей, которые сами или у которых хотя бы один из родителей не родились с гражданством ФРГ, выросло на 2,5%.

По данным ведомства, в 2018 году в Германии насчитывалось 20,8 млн жителей с миграционными корнями, то есть 25,5% населения, сообщает Deutsche Welle.

Лица с миграционными корнями – это граждане, которые либо сами родились без гражданства ФРГ, либо кто-то из их родителей. По статистике, около 52% жителей Германии с миграционными корнями – немцы, около 48% – иностранцы.

Отмечается, что около 13,5 млн человек родились не в Германии, а переехали туда. По данным ведомства, основная причина переезда – воссоединение семей (48%). Также среди мотивов называются поиск работы (19%), стремление получить убежище (15%) и учеба (5%).

По семейным причинам в ФРГ приезжают чаще из Европы (72%). Также велика доля и мигрантов-европейцев, переехавших в ФРГ ради работы, – 85%. Среди приехавших в поисках убежища 47% – выходцы из стран Ближнего Востока. Между тем, доли жителей Европы и Азии, которые перебрались в Германию ради учебы, примерно равны – 40% и 38%.

Ранее из данных Евростата стало известно, что в 2018 году население стран Евросоюза стало больше исключительно в связи с миграцией, а не благодаря увеличению рождаемости.