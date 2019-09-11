Украина захотела получить 500 млн евро от ЕС до конца года

Взгляд
11 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
Разделы

Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
Перейти а раздел…

История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
Перейти а раздел…

За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
Перейти а раздел…

В Европе призвали нарушить главное моральное табу

Пока теория поедания «человечины» привлекает больше создателей сериалов, а не диетологовФото: «Ганнибал», Sony Pictures Television
Профессор из Стокгольма Содерлунд буквально ошарашил мир призывом начать употреблять в пищу человеческое мясо. Чтобы не пропадало, так сказать. Похоже, эта идея останется маргинальной даже в самой Швеции. Но вряд ли случайно, что она возникла именно в этой стране. Скандинавское королевство не устает удивлять мир новациями в гуманитарной сфере. Что ни идея, то психологический вывих. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

Сергей Мардан, публицист
Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Для Лукашенко наступают трудные времена

Глеб Простаков, журналист
Белоруссия стремительно теряет позицию посредника между Россией и Украиной – Москва и Киев начали договариваться напрямую. Это бьет как по экономическим, так и по политическим интересам Белоруссии. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Братушки-предатели. Удар по «русофилам». Куда катится Болгария?

    Шведский путь к спасению. Самоедство в буквальном смысле. От викингов к трупоедам

    Гастрономические капризы мировых лидеров

      Перейти а раздел…

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Гюмри найдено тело российского военного
              На Украине заявили о готовности к сложным переговорам по газу с РоссиейШотландия объявила «ничтожным» решение премьера БританииГрузовой самолет упал рядом с аэропортом в СШАМедведев анонсировал новый план развития экономики
              Госдума одобрила законопроект о праве силовиков сбивать дроныЛавров заявил о готовности России быть гарантом договоренностей по ПриднестровьюУкраинских моряков во Франции приговорили к тюрьмеЦифровую копию Бронзового солдата вернули на площадь Тынисмяги в Таллине
              Эстония захотела отменить безвиз для украинцевОпубликован список гостей на свадьбе Собчак и БогомоловаСледователи начали проверять версию о замученной до смерти БыстрицкойМихаэль Шумахер пришел в сознание

              Главная тема


              Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

              Киев – Москва


              Назван следующий шаг Зеленского для нормализации отношений с Россией

              мания величия


              Пушков оценил заявление Британии об угрозе «Большой игры» с Россией

              «больше нет автоматизма»


              Меркель отказалась считать США защитником Европы

              Видео

              война газопроводов


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              личная власть


              Зеленский превращается в диктатора Украины

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?

              Украина захотела получить 500 млн евро от ЕС до конца года

              11 сентября 2019, 16:55

              Текст: Анастасия Воробьева

              Версия для печати

              Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель выразил надежду, что страна выполнит свою часть условий и получит 500 млн евро от ЕС до конца года.

              «Нам действительно для этого нужно принять несколько законодательных актов, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много – нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН.

              Вице-премьер надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС – свою, и тогда до конца года Киев получит деньги.

              Ранее в ЕС заявили о беспрецедентной помощи Киеву за последние пять лет.

              Напомним, в ноябре 2018 года после выполнения Киевом всех необходимых условий Европейская комиссия одобрила выделение и перевод Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Таким образом, общая сумма макрофинансовой помощи Украине составила 3,3 млрд евро.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............