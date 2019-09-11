Украина захотела получить 500 млн евро от ЕС до конца года

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель выразил надежду, что страна выполнит свою часть условий и получит 500 млн евро от ЕС до конца года.

«Нам действительно для этого нужно принять несколько законодательных актов, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много – нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН.

Вице-премьер надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС – свою, и тогда до конца года Киев получит деньги.

Ранее в ЕС заявили о беспрецедентной помощи Киеву за последние пять лет.

Напомним, в ноябре 2018 года после выполнения Киевом всех необходимых условий Европейская комиссия одобрила выделение и перевод Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Таким образом, общая сумма макрофинансовой помощи Украине составила 3,3 млрд евро.

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