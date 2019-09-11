Командир роты разведчиков ДНР погиб в Донбассе

В Донбассе погиб командир-разведчик самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Троцай, известный по позывному «Лев». Об этом сообщил ветеран-ополченец ДНР Александр Ходаковский.

Троцай был командиром роты разведки «Восток», сообщил Ходаковский во «ВКонтакте».

«Медики сделали все от них зависящее, но организм не справился с последствиями ранения, полученного при попытке вывезти тело погибшего товарища с передовой», – написал Ходаковский.

Он отметил, что прощание с военнослужащим пройдет в доме культуры «Железнодорожный» Ясиноватого в четверг.

В конце августа сообщалось, что трое ополченцев попали в плен при столкновении с боевиками националистической украинской организации «Азов» (запрещена в России).