Вынесен приговор изнасиловавшим якутянку мигрантам

Вынесен приговор по резонансному делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.

«Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений, основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным двум – в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – пояснила Колесник, передает РИА «Новости».

Обвиняемых признали виновными в зависимости от роли в преступлении по различным статьям Уголовного кодекса.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Следствие установило, что в начале марта двое обвиняемых в Якутске отремонтировали автомашину своего знакомого на 5 тыс. рублей. Клиент предложил им расплатиться с помощью «девушки для интимных услуг», на что те согласились.

Обвиняемый насильно затащил девушку, гулявшую по улице города, в салон автомобиля и изнасиловал. После этого он привез ее в автосервис, где передал своим приятелям, отобрав мобильный телефон.

Мужчины удерживали пострадавшую, один из них совершил насильственные действия сексуального характера. Утром, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, девушка смогла покинуть автосервис и обратиться в правоохранительные органы.

После произошедшего СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер и позднее были официально опровергнуты.

Сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Распространявшиеся в Сети видео оказались старыми, а демонстрировавшееся на роликах оружие не было боевым. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью являются ложными.

В полиции сообщили, что распространители провокационных сведений задержаны. Кроме того, была арестована группа людей, учинившая погромы в овощных киосках. При этом сообщения о том, что в городе резко подскочили цены на овощи и фрукты, также оказались ложными.