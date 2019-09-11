Грузовой самолет упал рядом с аэропортом в США

Грузовой самолет с деталями для автомашин рухнул рядом с аэропортом города Толидо в штате Огайо, сообщают местные СМИ.

Инцидент случился около 3.00 по местному времени (10.00 мск), на борту находились два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WTVG.

Судьба людей, которые были на борту, до сих пор неизвестна.

Самолет загорелся после крушения, сотрудники пожарной службы уже потушили его. Сотрудники безопасности аэропорта отметили, что не получали сигнала бедствия экипажа до падения на землю.

В мае в Калифорнии рухнул истребитель F-16, крушение попало на видео.