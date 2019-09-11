Рубль подорожал относительно доллара и евро

Курс рубля слегка повысился к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск снижался на 5 копеек – до 65,37 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 72,21 рубля, следует из данных Московской биржи, передает РИА «Новости».

Напомним, утром в среду мировые цены на нефть растут на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, следует из данных торгов.

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