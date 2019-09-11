Украинских моряков во Франции приговорили к тюрьме

В городе Лилль суд приговорил девять украинских моряков к тюрьме, сообщают информационные агентства.

Их признали виновными в транспортировке свыше 2,3 т кокаина. Украинские моряки приговорены к срокам от пяти до восьми лет и общему штрафу в 75 млн евро.

Кроме того, восемь моряков больше не имеют права возвращаться во Францию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Изъятый у моряков кокаин составил пятую часть конфискаций за 2015 год. Их судно Carib Palm шло под флагом Молдавии. Патрульные у Па-де-Кале обратили внимание на грузовое судно из-за его плохого состояния. Капитан утверждал, что судно идет без груза из Колумбии в Польшу на ремонт.

Как установило следствие, 80 тюков наркотиков, которые были найдены в тайнике, на борт взяли у побережья Венесуэлы.

Моряки утверждали, что лишь в Сан-Доминго узнали о наркотиках на борту, и заявляли об угрозах со стороны руководства.