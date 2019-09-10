Россия предлагала обменять Бута на 15 граждан США

Москва предлагала США обменять Виктора Бута, который с 2012 года содержится в тюрьме штата Иллинойс, на 15 отбывающих наказание в России американцев, рассказала его супруга Алла Бут.

«Со стороны российского правительства были предприняты шаги к обмену. Предлагали 14 или 15 человек», – рассказала Алла Бут, передает ТАСС.

Американская сторона, по словам женщины, отказалась от этого предложения, заявив, что эти граждане «мало им интересны». Она также отметила, что власти США заявляют о том, что Виктор Бут «будет сидеть в назидание другим».

«Что такое назидание другим – понятно: аресты (американцами граждан РФ) продолжаются, спекуляции продолжаются – не пойдешь на сделку со следствием, получишь 25 лет как Бут. Это действует железно, и этим можно пользоваться в своих интересах», – считает супруга россиянина.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы. 6 марта исполнилось 11 лет со дня его ареста.

Ранее суд США разрешил жене и дочери Бута два дополнительных свидания с заключенным в неделю.

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