Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Следствие объявило экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в международный розыск, сообщил следователь на заседании Басманного суда.

«Прошу приобщить к материалам дела документы, подтверждающие объявление обвиняемых в международный розыск», – обратился следователь к суду, передает ТАСС.

Следствие обвиняет Ананьевых в растрате порядка 102 млрд рублей, принадлежавших банку.

Ранее Следственный комитет попросил суд заочно арестовать братьев Ананьевых.

В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.