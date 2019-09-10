Высказавший гипотезу о наличии жизни на Венере ученый умер

Главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН астрофизик Леонид Ксанфомалити, высказавший гипотезу о наличии жизни на Венере, умер на 88-м году жизни.

«Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», – сообщили в пресс-службе института РИА «Новости».

Ксанфомалити родился в 1932 году в Керчи. Он работал в Абастуманской обсерватории и выполнял работы по поляриметрии Луны, а в 1969 году его пригласи в ИКИ.

В начале 2012 года Ксанфомалити опубликовал в научном журнале «Астрономический вестник» статью, в которой рассказал об обнаружении на основе анализа снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13» нескольких объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако коллеги скептически отнеслись к заявлению астронома.

Позже в ИКИ сообщили, что на посадочном аппарате совместной российско-американской межпланетной станции «Венера-Д», запуск которой планируется в 2029 или 2031 годах, разместят стереокамеру, которая ответит на вопрос о возможности существования жизни на поверхности Венеры.

Кроме того, Ксанфомалити провел множество космических экспериментов по исследованию Венеры, Марса, его спутника Фобоса, кометы Галлея. Он также первым зарегистрировал признаки электрической активности в атмосфере Венеры.

Ранее сообщалось, что умер академик РАН Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке.