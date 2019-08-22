Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук Сергей Федотов, более 30 лет возглавлявший Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

В сообщении говорится, что выдающийся ученый ушел из жизни 20 августа после продолжительной болезни, передает ТАСС.

Академик Федотов возглавлял единственный в мире специализированный Институт вулканологии с 1971 по 2004 годы, являлся главным редактором журнала «Вулканология и сейсмология» РАН, членом президиума ДВО РАН, председателем Научного совета по вулканологии и сейсмологии.

Сергей Федотов внес неоценимый вклад в исследования сейсмичности Курило-Камчатской дуги, разработку методик долгосрочного прогноза землетрясений, исследования механизма вулканической деятельности, отмечают в институте. Он автор более 320 печатных научных работ и изобретений, четырех монографий.

Академик Федотов будет похоронен 23 августа в Москве.