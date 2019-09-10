Пирс Броснан одобрил идею отдать роль агента 007 женщине

Актер Пирс Броснан признался, что роль Джеймса Бонда – его самое большое достижение, и поддержал идею отдать эту роль женщине.

Пирс Броснан, сыгравший роль Бонда в четырех фильмах, поддержал инициативу отдать легендарную роль актрисе из Британии Лашане Линч, передает The Hollywood Reporter.

Актер отметил, что зрители уже устали смотреть в роли Бонда только на мужчин, поэтому увидеть агента-женщину будет «волнующе и захватывающе».

Он также рассказал, что четыре фильма про агента 007 стали ключевым моментом его карьеры. «Роль Джеймса Бонда имеет особенное значение для меня, это моя гордость», – сказал Броснан.

Ранее стало известно, что героиня Лашаны Линч временно заменит Бонда на посту агента 007, пока сам Бонд будет отдыхать на Ямайке.