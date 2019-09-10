Главу бюро медико-социальной экспертизы арестовали в Москве

Зюзинский суд столицы отправил в СИЗО на один месяц руководителя 3-го федерального бюро медико-социальной экспертизы по Москве Татьяну Мутеву, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Постановлением Зюзинского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 октября в отношении обвиняемой Мутевой Татьяны Анатольевны», – сказала представитель суда, передает ТАСС.

Она уточнила, что Мутевой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями», санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы).

Отмечается, что Бюро № 3 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Москве» Минтруда России проводит освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее сообщалось, что налаживание порядка в системе медико-социальной экспертизы (МСЭ) позволило сэкономить Дагестану 1,7 млрд рублей.

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