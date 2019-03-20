Выявление фальшивых инвалидов сэкономило Дагестану 1,7 млрд рублей

Налаживание порядка в системе медико-социальной экспертизы (МСЭ) позволило сэкономить Дагестану 1,7 млрд рублей, об этом заявил глава региона Владимир Васильев во время послания парламенту республики.

В начале 2018 года после проверок правоохранительные органы задержали несколько чиновников и сотрудников госслужб в Дагестане, в том числе и в системе МСЭ. Было зафиксировано множество коррупционных нарушений: бюро медико-социальной экспертизы республики незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.

«Приняты меры по наведению порядка в системе медико-социальной экспертизы. Выявленные факты признания инвалидами лиц, не имеющих на то медицинских показаний, позволили сохранить 1 млрд 700 млн рублей», – сказал Васильев, передает ТАСС.

В мае в отношении главы МСЭ Дагестана Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных возбудили уголовные дела, чиновник скрылся и был объявлен в международный розыск. Его задержали в августе.

Васильев также поручил создать информационный портал по земельному фонду Дагестана для борьбы с недобросовестными арендаторами.

«Нам необходимо обеспечить разработку открытого информационного портала по земельному фонду Республики Дагестан, чтобы все видели, каждый мог проверить свой участок, границы, принадлежность. <...> Поручаю правительству республики обеспечить создание этого портала с открытой отчетностью всех арендаторов и землепользователей, что будет дополнительным инструментом общественного контроля и позволит начать системную работу по прекращению договоров с недобросовестными арендаторами», – сказал глава республики.

Он отметил, что в Дагестане нужно провести государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства, земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, речь идет о 1,6 млн объектах.

«Нам предстоит это сделать за девять месяцев, если не сделаем, то мы на три года вперед налоговую базу уже не обеспечим», – подчеркнул Васильев.

Также он рассказал, что в 2018 году к уголовной ответственности были привлечены более 40 чиновников в рамках борьбы с коррупцией.

«Более 200 человек привлечены к ответственности, из которых свыше 40 должностных лиц арестованы», – уточнил глава региона.

Кадровые конкурсы, проведенные в Дагестане, позволили привлечь на управленческие должности молодых и амбициозных профессионалов, добавил Васильев.

«42 человека назначены, из них двое министрами, <...> и другие должности. Я очень рассчитываю на этих людей. Наша задача создать условия для всех в Республике Дагестан, чтобы работать было не только престижно, но и выгодно», – сказал Васильев.

По его словам, масштабная антикоррупционная кампания в республике и работа по обновлению кадров поставили вопрос о привлечении компетентных специалистов. Проведенный совместно с администрацией президента России конкурс «Мой Дагестан», конкурс по формированию кадрового резерва и открытая политика подбора кадров позволили сформировать кадровый резерв.