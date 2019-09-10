Первоклассники обварились кипятком в школьной столовой Кузбасса

Четверо первоклассников гимназии №24 города Междуреченск в Кузбассе получили ожоги, уронив на себя в столовой чайник-термопот, сообщил пресс-секретарь Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антон Дужик.

«Утром после первого урока, когда первоклассники пришли в столовую, они опрокинули на себя чайник-термопот. Четверо получили ожоги. Все пострадавшие, три девочки и мальчик, были доставлены в травматологическое отделение Междуреченской городской больницы», – передает РИА «Новости» слова Дужика.

По его словам, одна девочка была отправлена на амбулаторное лечение.

Двоих детей с 10% ожогов конечностей госпитализировали в травматологическое отделение, ещё одна девочка с 15% ожогов руки, ноги и тела находится в реанимации. По оценке врачей, ее состояние стабильное, решается вопрос о переводе ребенка в ожоговый центр Новокузнецка», – добавил Дужик.

Напомним, в 2018 году в подмосковной Балашихе 16-летний подросток получил тяжелые ожоги после того, как ремонтировавшие кровлю рабочие пролили на него пролили расплавленный битум.

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