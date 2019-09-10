Мадуро обвинил Колумбию в стремлении развязать военный конфликт с Венесуэлой

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на заседании Совета обороны республики заявил, что власти Колумбии готовят провокацию с целью развязать вооруженный конфликт с Венесуэлой.

«У Венесуэлы есть доказательства, как они пытаются создать несуществующую причину для вооруженного конфликта между Колумбией и Венесуэлой», – приводит ТАСС слова Мадуро.

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Кроме того, по имеющимся у Мадуро данным, с территории Колумбии планировались террористические атаки на территории Венесуэле. По словам венесуэльского лидера, их целью должны были стать инфраструктурные объекты, а также гражданские лица и военные.

Напомним, в конце августа власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

После этого Мадуро объявил о масштабных учениях на границе с Колумбией в период с 10 по 28 сентября, а также о развертывании на границе с Колумбией системы ПВО.

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