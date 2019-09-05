Мадуро решил разместить систему ПВО на границе с Колумбией

На время военных учений Венесуэла разместит на границе с Колумбией систему противовоздушной обороны, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Теперь мы развернем ракетную систему противовоздушной защиты с 10 по 28 сентября», – приводит его слова РИА «Новости».

«Пусть [политика] насилия Колумбии останется в Колумбии, мы не хотим ее здесь», – добавил он.

Накануне Мадуро объявил о масштабных учениях на границе с Колумбией в период с 10 по 28 сентября.

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Каракас со своей стороны заявил, что Богота занимается укрывательством террористов.

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