Власти Аргентины ввели контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ о введении ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты, соответствующий документ опубликован в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

«Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики», – приводит ТАСС текст документа.

Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.

Источники издания «Перфиль» утверждают, что для физических лиц месячный лимит на покупку составит 10 тыс. долларов.

Напомним, 17 августа международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch после победы оппозиционного кандидата в президенты Аргентины Альберто Фернандеса на праймериз понизили долгосрочные кредитные рейтинг страны и до спекулятивного уровня.

Фернандес в свою очередь обвинил МВФ в ухудшении экономической ситуации в Аргентине.

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