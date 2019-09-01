Porsche сбил ребенка на юге Москвы

Водитель автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе дома на Коломенской улице в Москве. Подозреваемый скрылся с места происшествия, в городе объявлен план «Перехват», сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Пострадавшего осматривают медики скорой помощи, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что для поиска автомобиля и его водителя введен план «Перехват».

В июле под Екатеринбургом водитель Infiniti при объезде пробки по обочине почти наехал на мужчину с ребенком на руках.