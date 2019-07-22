Водитель Infiniti пытался наехать на мужчину с ребенком под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом водитель Infiniti при объезде пробки по обочине почти наехал на мужчину с ребенком на руках.

По данным местного портала E1.RU, инцидент произошел на железнодорожном переезде, который находится на середине пути из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Во время движения поезда там образовалась пробка, а водитель Infiniti решил объехать ее по обочине, где стоял мужчина с ребенком.

«У меня в машине трое детей маленьких, жарко. Мы вышли с детьми погулять, пока поезда едут. На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд. Он такой: нет, я не пустил его. Он на меня с дочкой на руках наехал. Поддавливал», – рассказал мужчина изданию.

Он отметил, что после того как он посадил дочку в машину, Infiniti наехал на него уже сильнее. После чего разогнался, пересек сплошные и уехал в сторону Каменска-Уральского.

После публикации видео сотрудники ГИБДД нашли нарушителя. «Установлено, что за рулем Infiniti был 29-летний мужчина. Его вызвали для дачи объяснений в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка», – сообщили в ГИБДД.

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