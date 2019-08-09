Эксперт: Закон о запрете принесенной зрителями еды в кинотеатрах давно назрел

Кинотеатры терпят убытки из-за того, что зрителям разрешено проходить в зал со своими едой и напитками,заявила газете ВЗГЛЯД президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Министерство культуры разработало законопроект, который позволит кинотеатрам запрещать зрителям проносить в зал свои еду и напитки. Таким образом ведомство отреагировало на многочисленные жалобы кинотеатров в мелких городах, терпящих убытки из-за этого запрета.

«Из-за посетителей со своими снеками кинотеатры теряют около 10% выручки. Инициатива на запрет проноса собственных еды и напитков давно обсуждалась между участниками рынка и госструктурами, поскольку необходимость введения таких правок очевидна для всех», – рассказала Зинякова.

По ее словам, киносети вкладывают серьезные деньги в развитие кинобаров, а без подобного запрета такие расходы не окупаются.

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра. Кинотеатры активно вкладываются в развитие кинобаров и уже сейчас предлагают широкую линейку продукции, включая продукцию для детей и здоровое питание», – отметила Зинякова.

Кинотеатры уже пытались устанавливать такие правила самостоятельно, однако отступали после прокурорских проверок, которые признают подобные ограничения незаконными.