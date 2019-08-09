Минкультуры предложило ввести запрет на еду в кино

Министерство культуры разработало законопроект, который запрещает приходить в кинотеатры со своей едой.

Проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, передает РБК.

Авторы законопроекта утверждают, что кинотеатры недополучают прибыль из-за россиян, которые берут на сеансы свои чипсы, попкорн и напитки. По подсчетам, сети могли бы зарабатывать на 10% больше.

Целью законопроекта авторы называют «сохранение имущества и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности», указано в документе.

Закон также предусматривает усиление мер безопасности кинозалов. Главное новшество для кинотеатров – возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, приобретенных вне их территорий.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин назвал поправки «разумными и рыночными».

«Эти нормы не носят обязательный характер. Какие-то кинотеатры все так же будут разрешать своим посетителям приходить на сеанс с вареными яйцами и жареной курицей, какие-то – нет. Это станет вопросом их конкурентной борьбы», – рассуждает Янин.

Сами кинотеатры уже пытались устанавливать такие правила. Однако отступали после прокурорских проверок, признававших подобные ограничения незаконными.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении проект закона правительства о праве требования кассиров и контролеров кинотеатров паспортов у посетителей в случае возможного несоответствия их возраста категории «18+».