Кассиры кинотеатров начнут проверять паспорта

Госдума приняла в третьем чтении проект закона правительства о праве требования кассиров и контролеров кинотеатров паспортов у посетителей в случае возможного несоответствия их возраста категории «18+».

Такая же возможность будет у организаторов зрелищных мероприятий с таким же возрастным ограничением, передает ТАСС.

Принятый закон будет обязывать организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется «информационная продукция категории «18+».

Если контролер, кассир или «лицо, контролирующее проход на мероприятие» будут сомневаться, что покупатель билета достиг совершеннолетия, то он сможет потребовать у него паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Такой же порядок будет работать при прокате, аренде и выдаче в библиотеках информационной продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию. Продукция категории «18+» при помощи автоматов также будет запрещена.

Кроме того, проект закона расширит перечень запрещенной для распространения среди детей информации. В него войдет информация с изображением и описанием сексуального насилия. Также будет запрещено размещение трейлеров фильмов «18+» в начале сеансов для фильмов более низкой возрастной аудитории.

Помимо прочего, в документе вводится ограничение на распространение продукции «18+» на расстоянии менее 100 метров от детсадов, школ, лагерей и других организаций, если властями региона не установлено иное (но не менее чем 50 метров).

«Такое решение орган государственной власти субъекта РФ принимает в том числе с учетом особенностей и плотности застройки в каждом конкретном населенном пункте», – поясняется в тексте.

Проект закона Минкультуры, предусматривающий предъявление документов при покупке билетов на культурные мероприятия, был введен на рассмотрение еще в 2017 году.