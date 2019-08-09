Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу

Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».

«Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно скорее срок доставить одному генералу пакет с пометкой грифом секретности. На самый передок», – написал Макарук в своем Facebook.

Он добавил, что бойцы, «рискуя своей жизнью и понимая важность задачи», выполнили поставленную задачу. Пакет был доставлен одному из генералов так называемой «Операции объединенных сил» (ООС).

Макарчук подчеркнул, что об этом командующем сейчас «много пишут и говорят», однако не стал называть его имя.

«Он сразу его вскрыл при бойцах ...И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали», – пояснил Макарчук.

В июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.