Туристов в Барселоне попросили соблюдать «первое правило бойцовского клуба»

Жители Барселоны попросили приезжающих к ним туристов никому не рассказывать о визите в город и не делиться со знакомыми впечатлениями от поездки.

Испанцы запустили необычную кампанию против массового туризма. Они просят умалчивать о своей поездке, не делиться фотографиями или впечатлениями, сообщает АТОР.

Это связано с тем, что местные жители устали от огромного потока туристов в свой город. Таким образом, они пытаются уменьшить популярность Барселоны.

В Федерации ассоциаций жителей города (FAVB) считают, что подобные меры помогут уменьшить турпоток.

Отмечается, что из-за увеличения потока туристов стоимость жилья в Барселоне постоянно растет, как и нагрузка на инфраструктуру города. Столица Каталонии занимает 12 строчку в списке самых посещаемых городов мира. За прошлый год в нем побывали практически 16 млн туристов.

Чтобы убедить туристов «молчать» о визите в Барселону, активисты организовали раздачу листовок с лозунгом «Барселона – это сокровище, спрячь его!».

По словам президента FAVB Аны Менендес, запущенная кампания позиционируется как «дружелюбная по отношению к туристу», потому что «она не обвиняет туристов, а заставляет их осознать, что они являются частью проблемы».

Ранее Испания опередила США в рейтинге самых популярных у туристов стран, заняв второю строчку.