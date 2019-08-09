Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 9 августа, слегка снижается к доллару и евро после роста в четверг.

Доллар к 10.12 мск повышался на 14 копеек – до 65,18 рубля, евро – на 23 копейки, до 72,96 рубля, передает РИА «Новости».

Цены на нефть утром растут на 0,1% – до 57,42 доллара за баррель по марке Brent.

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