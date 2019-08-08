«Молодежка ОНФ» начнет помогать населению в борьбе с пожарами в Иркутской области

В пяти районах Иркутской области, в затронутых лесными пожарами территориях вскоре начнет работу сводный отряд «Молодежки ОНФ» из более чем 120 человек.

С наступающих выходных отряд будет работать в Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском, Ольхонском и Качугском районах региона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Помощь отряда нужна на опашке населенных пунктов, чтобы, в случае вероятного возгорания леса поблизости максимально обезопасить жителей и их имущество от огня», – рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Участники команды «Молодежки ОНФ» уже привлекли внимание пожарной охраны к горящей незаконной свалке неподалёку от населённого пункта Магистральный Казачинско-Ленского района. Огонь оттуда при порыве ветра мог легко перекинуться на соседний лес. Несмотря на то, что на стихийной свалке было сразу несколько очагов возгорания, туда непрерывно шли машины на разгрузку. От кромки леса горящий мусор находился в нескольких десятках метрах.

Руководитель Молодежки ОНФ Игорь Кастюкевич остановил машины, чтобы выяснить, кто и на каком основании отправляет грузовики на стихийную свалку. Затем он вместе с командой Молодежки ОНФ отправился на встречу с местной администрацией, где настоятельно рекомендовал привести в порядок захламленную территорию рядом с лесом и рассказал добровольным пожарным об очагах возгорания.

Последние отреагировали оперативно. Сразу направили добровольную пожарную дружину для тушения. Павел Егоров, Глава Магистральнинского городского поселения пообещал, что приведет все в порядок в ближайшее время. Учитывая, что Команда «Молодежки ОНФ» будет работать здесь в течение следующей недели, проконтролировать исполнение данного обещания не станет проблемой.

Менее чем две недели назад сводный отряд 120 участников «Молодежки ОНФ» из пяти регионов страны работал в удаленных населенных пунктах Иркутской области. Ребята оказывали помощь жителям после наводнения. Команды направлялись в наиболее пострадавшие территории в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах. Помогали разбирать завалы, восстанавливать объекты инфраструктуры, оказывали адресную помощь пострадавшим. А теперь ребят ждет север Иркутской области, где бушуют пожары.

Сводный отряд, в который войдут участники «Молодежки ОНФ» из нескольких регионов страны, приступит к работе в конце недели.

«Основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь, которая необходима сейчас жителям. Мы оперативно собираемся и отправляемся туда, где нужны. Не прошло и месяца, как сводный отряд помогал жителям в Иркутской области справляться с последствиями наводнения. Пока юг топило, север начал гореть. Что ж, значит едем на север. Тем более, 3 августа мы завершили форум «Рубеж», на котором 212 участников прошли обучение и получили удостоверения добровольных общественных пожарных», – рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Жители Иркутской области помощи команды «Молодежки ОНФ» ждут. Во многих населенных пунктах ребят знают лично.

«Мы познакомились, когда они работали в Нижнеудинском районе, помогая жителям нашего поселка справится с последствиями наводнения. У них все по-настоящему. Они действительно много успели сделать. Помогали восстанавливать дома, строили заборы, деревянные настилы. Спасибо им», – говорит Надежда Викторовна из поселка Вознесенский.

«Молодежка ОНФ? Слышали, что они помогали в Тулуне, Тайшете, Нижнеудинске и других территориях, где была большая вода в этом году. На нашу область в этом году много беды свалилось: одних топит, в других местах горит. Хорошо, если ребята к нам приедут, помогут провести опашку. Тогда будет уверенность, что если огонь подойдет близко, наши дома не пострадают», – делится Иван Николаевич, житель поселка Звездный Усть-Кутского района.

В рамках проекта «Сохраним Лес» сводные отряды «Молодежки ОНФ» будут работать в Иркутской области и Красноярском крае.