Стало известно о появлении судоремонтного комплекса Черноморского флота в Сирии

С конца августа в Сирии начнет функционировать судоремонтный комплекс Черноморского флота, сообщил источник в судоремонтной отрасли.

Источник ТАСС сообщил, что комплекс, для которого приобрели «самое современное станочное оборудование», появится в Тартусе. Он должен будет обеспечить мелкий ремонт российских кораблей и подводных лодок.

Сейчас мелким ремонтом кораблей ВМФ в регионе занимаются плавучие мастерские ЧФ. Дежурство мастерской продолжается полгода. Меняются они по принципу ротации.