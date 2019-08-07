Минпросвет начал разработку экзамена по русскому для иностранцев по типу IELTS

Министерство просвещения разрабатывает международный экзамен для иностранцев на владение русским языком – по аналогии с экзаменом по английскому языку IELTS.

«Мы идем по пути создания единого многоуровневого экзамена, который был бы разработан с учетом уровней, которые уже есть, по типу IELTS, с тем чтобы на него могли опираться и вузы, и наши коллеги, которые занимаются гражданством, и центры «Россотрудничества» за рубежом. Некий такой прообраз IELTS по английскому. <...> Это большая макроцель, которую мы должны поставить», – заявил замминистра просвещения Павел Зенькович, сообщает ТАСС.

Он отметил, что экзамен будет состоять из пяти до восьми уровней. Уровень владения русским языком будет подтвержден сертификатом, который будет выдаваться испытуемому после сдачи экзамена.

IELTS (International English Language Testing System) – международная система оценки владения английским языком. Сертификаты IELTS признаются правительствами англоговорящих стран, вузами и частными компаниями. В рамках теста экзаменующийся демонстрирует свои навыки аудирования, чтения, письма и устной речи.

Напомним, ранее экзамен на знание русского языка потребовали отменить для черкесских репатриантов.