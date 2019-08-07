Автобус врезался в остановку в Подмосковье, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, в результате чего погибли два человека.

Инцидент произошел на Лихачевском шоссе около 10.00 мск. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. По информации telegram-канала Mash, у водителя маршрутки случился приступ эпилепсии.

По информации «Интерфакс», два человека погибли сразу на месте. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести. Их доставили в городскую больницу Долгопрудного.

В пресс-службе областного министерства здравоохранения уточнили, что женщина получила травму головы, мужчина проходит обследование.

В МВД подтвердили количество жертв и уточнили, что автобус был рейсовый. В настоящее время на месте работают полицейские.

По данным пресс-службы администрации округа Долгопрудный, перевозчик рассматривает возможность выплаты компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП, передает ТАСС.