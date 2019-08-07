Эксперт оценил планы Китая отправить корабли в Персидский залив

«Это такой пас со стороны Пекина Вашингтону – мол, мы готовы работать конструктивно и так далее, мы не ваш оппонент. Но сама американская концепция – ущербна», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова посла КНР в ОАЭ Ни Цзяня о том, что Пекин может присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе.

«Пекин можно понять. Он не хочет ссориться с США, поскольку и так много проблем. Их не хотелось бы усугублять. С другой стороны, у Китая есть экономический интерес – основная часть нефти, которую они импортируют за исключением российского компонента, идет как раз через Ормузский пролив. И Китай заинтересован в том, чтобы не было блокирования или подрывов. Но неизвестно, насколько США и их союзники согласятся на участие Китая в патрулировании», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт обратил внимание на то, что в американском предложении все еще много неясностей. Например, какой будет правовая база этого патрулирования. «Пока не слышно, чтобы Вашингтон собирался готовить резолюцию или поставить этот вопрос в Совбезе ООН», – пояснил эксперт.

По его словам, США являются одной из сторон конфликта и не могут быть «беспристрастным арбитром», потому что усиливают давление на Иран.

«Они не могут быть нейтральным брокером. А Тегеран в последнее время активно продвигает идею ирано-российских военно-морских учений. Но здесь важно не допустить поляризации, а-ля российско-иранская военно-морская группировка против США и Китая», – заключил Кортунов.

Ранее посол КНР в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства, чтобы сопровождать китайские коммерческие суда.

«Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», – сказал он.

Накануне к США присоединилась Британия. При этом Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву Вашингтона.

Предложение о создании миссии в Персидском заливе поступило от США после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero.

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