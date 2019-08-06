В Петербурге ехавшая на Lexus по тротуару девушка пригрозила пешеходу битой

В Санкт-Петербурге девушка проехалась по тротуару вдоль Комендантского проспекта на автомобиле Lexus, сделавшему ей замечание пешеходу водитель пригрозила бейсбольной битой.

Мужчина снял инцидент на видео, которое было размещено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Иди отсюда!» – потребовала девушка, выйдя из автомобиля с битой в руках. В ответ на замечание прохожего о том, что тротуар не предназначен для движения транспорта, девушка заявила, что основная дорога была «перерыта».

Позже героиня видеозаписи заявила, что по тротуару ехала не одна она, а снимавший видео пешеход на ее предупреждающий сигнал отреагировал неприличными жестами и замахнулся на ее машину.

«Увидел, что девчонка за рулем и можно поиздеваться. Мне стыдно за такое поведение, но я просто растерялась и не знала, как его отогнать от машины», – рассказала девушка «Фонтанке».

«В отношении водителя, управлявшего автомобилем Лексус, за движение в нарушение ПДД по тротуару сотрудниками ГИБДД Приморского района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.12.15 ч.2 КоАП РФ. На нарушителя наложено административное наказание в виде штрафа в размере 2.000 рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, передает «РенТВ».

В конце июля в Санкт-Петербурге задержали ехавшего по пешеходной зоне водителя Rolls-Royce, который напал на прохожего после замечания с его стороны.