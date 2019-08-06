«Победа» отменила рейсы в Гюмри из-за недолива топлива

Авиакомпания «Победа» перестала продавать билеты на рейсы из Москвы в армянский Гюмри на зимний период, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаю, что продажи приостановлены», – сказала РИА «Новости» представитель компании.

По словам источника в авиакомпании, продажи приостановлены из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту Гюмри.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива», – сказал собеседник.

Отмечается, что до конца лета компания выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, «чтобы не подводить своих клиентов».

Ранее «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии по требованию властей.